Глобальне потепління: літні вітри і парникові гази нагріли Антарктиду до рекордних +18°C, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n133371-litni-vitry-i-parnykovi-gazy-nagrily-antarktydu-do-rekordnyh-18-c.html

Ракурс

В Антарктиді аргентинські метеорологи зафіксували найтепліша погоду в історії метеоспостережень на цьому материку.

Вчені в районі станції «Есперанса» заміряли її 6 лютого і здивувалися: термометр показав +18,3°C. У 2015 році на цій дослідницької базі зареєстрували +17,5° C. Метеоцентр повідомив, що за погодою на цій станції почали спостерігати у 1961 році.

База Esperanzа розташована на Антарктичному півострові, на південь від найпівденнішої точки Південної Америки, повідомляє The Guardian.

Нагадаємо, що в Південній півкулі Землі літо припадає на зимові місяці, а найнижчі температури фіксуються з червня по серпень.

Півострів, на якому знаходиться станція, нагрівається найшвидше на Землі. Середня температура тут підвищилася за останні 50 років майже на 3 градуси. Майже всі льодовики регіону тануть.

Професор Джеймс Ренвік, фахівець з питань клімату в Університеті Вікторії у Веллінгтоні, пояснив, що високі температури в регіоні зазвичай збігаються з сильними північно-західними вітрами, які спускаються з гірських схилів. Крім того, до нового рекорду призвело поєднання природної мінливості і фонового потепління, викликаного підвищенням рівня парникових газів в атмосфері.

Причина, через яку півострів нагрівається швидше, ніж в інших місцях, полягає в поєднанні природних коливань і сигналів потепління, — зазначив Ренвік.

Попереднє дослідження, проведене у 2012 році, показало, що нинішні темпи потепління в регіоні були майже безпрецедентними за останні 2000 років.

Найнижча температура, яку коли-небудь зареєстрували в Антарктиді (і взагалі на Землі), була на радянській станції «Схід». 21 липня 1983 року температура впала до -89,2°С.

У жовтні минулого року «Ракурс» писав, що від Антарктиди відколовся айсберг вагою 315 мільярдів тонн і розміром в два Києви.