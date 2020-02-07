Глобальное потепление: летние ветры и парниковые газы нагрели Антарктиду до рекордных +18°C, фото — Википедия

https://racurs.ua/n133371-letnie-vetry-i-parnikovye-gazy-nagreli-antarktidu-do-rekordnyh-18-c.html

Ракурс

В Антарктиде аргентинские метеорологи зафиксировали самую теплую погоду в истории метеонаблюдений на этом материке.

Ученые в районе станции «Эсперанса» замеряли ее 6 февраля и удивились: термометр показал +18,3°C. В 2015 году на этой исследовательской базе зарегистрировали +17,5°C. Метеоцентр сообщил, что за погодой на этой станции начали наблюдать в 1961 году.

База Esperanzа расположена на Антарктическом полуострове, южнее самой южной точки Южной Америки, сообщает The Guardian.

Напомним, что в Южном полушарии Земли лето приходится на зимние месяцы, а самые низкие температуры фиксируются с июня по август.

Полуостров, на котором находится станция, нагревается быстрее на Земле. Средняя температура здесь повысилась за последние 50 лет почти на 3 градуса. Почти все ледники региона тают.

Профессор Джеймс Ренвик, специалист по вопросам климата в Университете Виктории в Веллингтоне, пояснил, что высокие температуры в регионе обычно совпадают с сильными северо-западными ветрами, которые спускаются с горных склонов. Кроме того, к новому рекорду привело сочетание природной изменчивости и фонового потепления, вызванного повышением уровня парниковых газов в атмосфере.

Причина, по которой полуостров нагревается быстрее, чем в других местах, заключается в сочетании природных колебаний и сигналов потепления, — отметил Ренвик.

Предыдущее исследование, проведенное в 2012 году, показало, что нынешние темпы потепления в регионе были почти беспрецедентными за последние 2 тыс. лет.

Самая низкая температура, которую когда-либо зарегистрировали в Антарктиде (и вообще на Земле), была на советской станции «Восток». 21 июля 1983 года температура упала до -89,2°С.

В октябре прошлого года «Ракурс» писал, что от Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд т и размером в два Киева.