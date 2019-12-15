Самый глубокий каньон на Земле находится под ледником Денман

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Ракурс

В Антарктиде обнаружили самый глубокий на Земле каньон. Он расположен на востоке материка под ледником Денман.

Глубина каньона составляет 3,5 км ниже уровня моря, сообщает издание Science.

Таким образом, глубже за этот каньон только впадины в океанах.

Каньон обнаружили в процессе составления карты Антарктиды под названием BedMachine Antarctica.

Эта карта использует поток и объем льда, чтобы сделать вывод о расположенной под ним земле. Ранее ученые пытались определить глубину этого каньона с помощью радаров, которые посылали микроволновые импульсы. Однако каньон настолько глубокий, что радарам не удавалось достичь его дна.

Также с помощью этого метода были обнаружены ранее неизвестные хребты, расположенные над уровнем моря в глубоких долинах, окружающих трансарктический горы. По мнению ученых, эти новооткрытые горы могут в будущем помочь стабилизировать расположенные в регионе ледники и ограничить потенциальную потерю антарктического льда вследствие потепления.

Напомним, в прошлом году американский путешественник Колин О’Бреди стал первым человеком, в одиночку пересекшим Антарктиду.