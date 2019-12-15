В прошлом году была создана Православная церковь Украины, фото: социальные сети

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Сегодня в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялась божественная литургия по случаю первой годовщины создания единой поместной церкви Украины.

Возглавлял литургию глава ПЦУ митрополит Епифаний.

На церемонии также присутствовал пятый президент Украины Петр Порошенко с женой.

Епифаний во время литургии выразил надежду, что вскоре все православные украинцы объединятся вокруг киевского престола.

Этот процесс сложный, но мы верим в нашу духовную победу, — подчеркнул митрополит.

Создание Православной церкви Украины (ПЦУ) было провозглашено 15 декабря 2018 года в результате Объединительного собора в Киеве. В нее вошли епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и часть епархий Украинской православной церкви Московского патриархата.

Впоследствии к ПЦУ начали также присоединяться отдельные православные общины, которые принимали соответствующие решения на собрании прихожан.

В январе этого года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии ПЦУ. В ноябре главу ПЦУ митрополита Епифания начали вспоминать в диптихе (списке православных автокефальных и автономных церквей) в Александрийском патриархате.

Напомним, митрополит Епифаний недавно рассказал, при каких условиях возможен перенос даты празднования Рождества.