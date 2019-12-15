Торік було створено Православну церкву України, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130866-richnycya-stvorennya-pcu-u-myhaylivskomu-zolotoverhomu-sobori-vidbulosya-svyatkove-bogoslujinnya.html

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Сьогодні в Михайлівському золотоверхому соборі в Києві відбулася божественна літургія з нагоди першої річниці створення єдиної помісної церкви України.

Очолював літургію очільник ПЦУ митрополит Епіфаній.

На церемонії також був присутній п’ятий президент України Петро Порошенко із дружиною.

Епіфаній під час літургії висловив сподівання, що невдовзі всі православні українці об'єднаються довкола київського престолу.

Цей процес складний, але ми віримо в нашу духовну перемогу, — наголосив митрополит.

Створення Православної церкви України (ПЦУ) було проголошене 15 грудня 2018 року в результаті Об'єднавчого собору в Києві. До неї увійшли єпархії Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та частина єпархій Української православної церкви Московського патріархату.

Згодом до ПЦУ почали також приєднуватися окремі православні громади, які ухвалювали відповідні рішення на зборах прихожан.

У січні цього року Константинопольський патріарх Варфоломій підписав томос про надання автокефалії ПЦУ. У листопаді очільника ПЦУ митрополита Епіфанія почали згадувати у диптиху (списку православних автокефальних та автономних церков) в Александрійському патріархаті.

Нагадаємо, митрополит Епіфаній нещодавно розповів, за яких умов можливе перенесення дати святкування Різдва.