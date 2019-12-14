Митрополит Епіфаній. Фото: pomisna.info

https://racurs.ua/ua/n130850-epifaniy-povidomyv-za-yakyh-umov-mojlyve-perenesennya-daty-svyatkuvannya-rizdva.html

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Православна церква України перенесе дату святкування Різдва і проведе реформу церковного календаря, коли більшість українців буде до цього готовою.

Церква не проти перенесення дати святкування в Україні Різдва Христового. Але наразі це питання не на часі, оскільки українська церква «стає на ноги». Про це 14 грудня на брифінгу за підсумками Собору ПЦУ заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає «РБК-Україна».

За його словами, церква працюватиме над тим, щоб більшість вірян підтримала питання переносу дати святкування Різдва. Проти цього зараз виступають віряни з західних областей України.

Зараз ми бачимо, що не всі підтримують цю ідею. Особливо це стосується Західного регіону. Тому ми будемо й далі вести просвітницьку роботу і коли побачимо, що абсолютна більшість православних християн готові до зміни календаря, ми проведемо календарну реформу, — зазначив митрополит.

Епіфаній додав, що в східних регіонах немає особливих протистоянь з приводу реформи церковного календаря.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні архієрейського Собору Православної церкви України стало відомо, що патріархії Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви ліквідовані.