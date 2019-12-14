Митрополит Епифаний. Фото: pomisna.info

https://racurs.ua/n130850-epifaniy-soobschil-pri-kakih-usloviyah-vozmojen-perenos-daty-prazdnovaniya-rojdestva.html

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Православная церковь Украины перенесет дату празднования Рождества и проведет реформу церковного календаря, когда большинство украинцев будет к этому готова.

Церковь не против переноса даты празднования в Украине Рождества Христова. Но сейчас этот вопрос не актуален, поскольку украинская церковь «становится на ноги». Об этом 14 декабря на брифинге по итогам Собора ПЦУ заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает «РБК-Украина».

По его словам, церковь будет работать над тем, чтобы в будущем большинство верующих поддержали вопрос переноса даты празднования Рождества. Против этого сейчас выступают верующие из западных областей Украины.

Сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы будем и дальше вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к смене календаря, мы проведем календарную реформу, — отметил митрополит.

Епифаний добавил, что в восточных регионах нет особых противостояний по поводу реформы церковного календаря.

Напомним, на сегодняшнем заседании архиерейского Собора Православной церкви Украины стало известно, что патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви ликвидированы.