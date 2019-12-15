В окупованому Севастополі затонув плавучий док із підводним човном (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n130865-v-okupovanomu-sevastopoli-zatonuv-plavuchyy-dok-iz-pidvodnym-chovnom-foto.htmlРакурс
Цієї ночі в тимчасово окупованому Севастополі затонув плавучий док СПД-16 зі списаним підводним човном.
У цьому доці на ремонті перебував великий дизель-електричний підводний човен Б-380 (раніше — «Горківський комсомолець»), повідомляє агентство ТАСС.
Зазначається, що після того, як док затонув, підводний човен сплив на поверхню.
Наразі ПД-16 перебуває над водою лише на чверть надводної частини — близько 2 м, а підводний човен, який перебуває всередині доку, перекинувся на бік. В районі інциденту вже перебувають допоміжні судна, набережна перекрита військовою поліцією, яка забороняє фотографувати бухту.
У відділі інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ стверджують, що ПД-16 і корпус цього підводного човна були виведені з експлуатації понад 10 років тому і підлягають утилізації.
Нагадаємо, нещодавно в Росії понад добу тривала масштабна пожежа на авіаносці «Адмірал Кузнєцов».