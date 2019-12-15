Плавдок затонул этой ночью, фото: Украинский милитарный портал

https://racurs.ua/n130865-v-okkupirovannom-sevastopole-zatonul-plavuchiy-dok-s-podvodnoy-lodkoy-foto.html

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Этой ночью во временно оккупированном Севастополе затонул плавучий док СПД-16 со списанной подводной лодкой.

В этом доке на ремонте находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 (ранее — «Горьковський комсомолец»), сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что после того, как док затонул, подводная лодка всплыла на поверхность.

Сейчас ПД-16 находится над водой лишь на четверть надводной части — около 2 м, а подводная лодка, которая находится внутри дока, перевернулась на бок. В районе инцидента уже находятся вспомогательные суда, набережная перекрыта военной полицией, которая запрещает фотографировать бухту.

В отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ утверждают, что ПД-16 и корпус этой подводной лодки были выведены из эксплуатации более 10 лет назад и подлежат утилизации.

Напомним, недавно в России более суток продолжалсямасштабный пожарна авианосце «Адмирал Кузнецов».