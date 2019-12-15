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Ракурс
Грета Тунберг, фото: социальные сети

Грете Тунберг не хватило места в переполненном поезде (ФОТО)

15 дек 2019, 11:20
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Грете Тунберг, известной шведской школьнице и экоактивистке, не хватило места в переполненном скоростном поезде.

Поэтому ей пришлось возвращаться на родину после четыремесячного отсутствия в некомфортных условиях, сидя на полу в поезде. Об этом Тунберг сообщила ночью на своей странице в Твиттере, опубликовав соответствующее фото.

Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец я еду домой!, — отметила активистка.

Грете Тунберг не хватило места в поезде, фото: Greta Thunberg

В комментариях к этому сообщению ряд пользователей соцсети посочувствовали Грете и раскритиковали железнодорожный транспорт Германии.

Добро пожаловать в Германию, общественный транспорт — это бардак, — отметил один из пользователей Твиттера.

Тунберг в своих путешествиях не использует авиатранспорт, считая, что они являются одним из главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов. Поэтому возвращаться домой из Мадрида, где проходит конференция ООН по климату, ей пришлось поездом.

Напомним, чтобы попасть из США на конференцию в Мадриде, Тунберг пришлось пересечь Атлантический океан на катамаране.

Источник: Ракурс


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