Грета Тунберг, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130864-grete-tunberg-ne-hvatilo-mesta-v-perepolnennom-poezde-foto.html

Ракурс

Грете Тунберг, известной шведской школьнице и экоактивистке, не хватило места в переполненном скоростном поезде.

Поэтому ей пришлось возвращаться на родину после четыремесячного отсутствия в некомфортных условиях, сидя на полу в поезде. Об этом Тунберг сообщила ночью на своей странице в Твиттере, опубликовав соответствующее фото.

Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец я еду домой!, — отметила активистка.

В комментариях к этому сообщению ряд пользователей соцсети посочувствовали Грете и раскритиковали железнодорожный транспорт Германии.

Добро пожаловать в Германию, общественный транспорт — это бардак, — отметил один из пользователей Твиттера.

Тунберг в своих путешествиях не использует авиатранспорт, считая, что они являются одним из главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов. Поэтому возвращаться домой из Мадрида, где проходит конференция ООН по климату, ей пришлось поездом.

Напомним, чтобы попасть из США на конференцию в Мадриде, Тунберг пришлось пересечь Атлантический океан на катамаране.