Грета Тунберг, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130864-greti-tunberg-ne-vystachylo-miscya-v-perepovnenomu-potyazi-foto.html

Ракурс

Греті Тунберг, відомій шведській школярці та екоактивістці, не вистачило місця в переповненому швидкісному поїзді.

Тож їй довелося повертатися на батьківщину після чотиримісячної відсутності в некомфортних умовах, сидячи на підлозі у потязі. Про це Тунберг повідомила цієї ночі на своїй сторінці у Твіттері, опублікувавши відповідне фото.

Подорожую по Німеччині в переповнених поїздах. Нарешті я їду додому! — зазначила активістка.

У коментарях до цього повідомлення низка користувачів соцмережі поспівчували Греті та розкритикували залізничний транспорт Німеччини.

Ласкаво просимо до Німеччини, громадський транспорт — це безлад, — зазначив один із користувачів Твіттера.

Тунберг у своїх подорожах не використовує авіатранспорт, вважаючи, що вони є одним із головних джерел викидів в атмосферу парникових газів. Тож повертатися додому із Мадрида, де відбувається конференція ООН із клімату, їй довелося потягом.

Нагадаємо, щоб потрапити із США на конференцію у Мадриді, Тунберг довелося перетнути Атлантичний океан на катамарані.