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Ракурс
Грета Тунберг, фото: соціальні мережі

Греті Тунберг не вистачило місця в переповненому потязі (ФОТО)

15 гру 2019, 11:20
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Греті Тунберг, відомій шведській школярці та екоактивістці, не вистачило місця в переповненому швидкісному поїзді.

Тож їй довелося повертатися на батьківщину після чотиримісячної відсутності в некомфортних умовах, сидячи на підлозі у потязі. Про це Тунберг повідомила цієї ночі на своїй сторінці у Твіттері, опублікувавши відповідне фото.

Подорожую по Німеччині в переповнених поїздах. Нарешті я їду додому! — зазначила активістка.

Греті Тунберг не вистачило місця в потязі, фото: Greta Thunberg

У коментарях до цього повідомлення низка користувачів соцмережі поспівчували Греті та розкритикували залізничний транспорт Німеччини.

Ласкаво просимо до Німеччини, громадський транспорт — це безлад, — зазначив один із користувачів Твіттера.

Тунберг у своїх подорожах не використовує авіатранспорт, вважаючи, що вони є одним із головних джерел викидів в атмосферу парникових газів. Тож повертатися додому із Мадрида, де відбувається конференція ООН із клімату, їй довелося потягом.

Нагадаємо, щоб потрапити із США на конференцію у Мадриді, Тунберг довелося перетнути Атлантичний океан на катамарані.

Джерело: Ракурс


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