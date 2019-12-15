Найглибший каньйон на Землі розташований під льодовиком Денман

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Ракурс

В Антарктиді виявили найглибший на Землі каньйон. Він розташований на сході материка під льодовиком Денман.

Глибина каньйону складає 3,5 км нижче рівня моря, повідомляє видання Science.

Таким чином, глибшими за цей каньйон є лише впадини в океанах.

Каньйон виявили в процесі складання карти Антарктиди під назвою BedMachine Antarctica.

Ця карта використовує потік і об'єм льоду, щоб зробити висновок про розташовану під ним землю. Раніше вчені намагалися визначити глибину цього каньйону за допомогою радарів, котрі надсилали мікрохвильові імпульси. Однак каньйон настільки глибокий, що радарам не вдавалося досягнути його дна.

Також за допомогою цього методу були виявлені раніше невідомі хребти, розташовані над рівнем моря в глибоких долинах, що оточують Трансарктичні гори. На думку вчених, ці нововідкриті гори можуть у майбутньому допомогти стабілізувати розташовані в регіоні льодовики і обмежити потенційну втрату антарктичного льоду внаслідок потепління.

Нагадаємо, торік американський мандрівник Колін О’Бреді став першою людиною, яка самотужки перетнула Антарктиду.