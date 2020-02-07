Депортация Саакашвили: экс-чиновникам Госпогранслужбы объявлены подозрения

Михаил Саакашвили, фото: European People's Party

https://racurs.ua/n133370-deportaciya-saakashvili-eks-chinovnikam-gospogranslujby-obyavleny-podozreniya.html

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В связи с событиями депортации Михаила Саакашвили из Украины в Польшу 12 февраля 2018 года двум экс-чиновникам Госпогранслужбы по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий) сообщены подозрения в незаконном задержании и принудительном перемещении экс-президента Грузии.

Подозрения объявлены бывшему заместителю председателя Государственной пограничной службы и бывшего начальнику Отдельного отдела для выполнения специальных задач. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что речь идет о бывшем заместителе председателя Госпогранслужбы и бывшем начальнике Отдельного отдела для выполнения специальных задач.

Напомним, в ноябре 2019 года Верховный суд решил, что Саакашвили в феврале 2018 года был законно выдворен с территории Украины. Соответствующее решение было принято по кассационной жалобе по делу по иску экс-президента Грузии к Госпогранслужбе, Миграционной службе и Министерству внутренних дел.