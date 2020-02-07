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Погода в Украине на 8 февраля. Фото: Pexels

Погода в Украине на 8 февраля: без осадков, но до -13° (КАРТА)

7 фев 2020, 16:50
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Погода в Украине 8 февраля ожидается ясной, на юге страны выпадет снег. Температура в некоторых областях опустится до -13°.

Температура воздуха ночью составит −7…−10°, днем — −6…0°, на востоке — до -13°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 8 февраля синоптики прогнозируют ночью −7…-9°, днем — −2…−0°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночью и днем без осадков.

Во Львове столбики термометров ночью опустятся до −7…−9°, днем — 0…2° тепла. Ветер западный, 5−10 м/с. И днем, и ночью без осадков.

В Одессе ночью ожидается −8…−10°, днем — −2…0°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Без осадков.

Погода в Украине на 8 февраля. Карта: Гидрометцентр

В Днепре метеорологи обещают −11…−13° ночью и −4…−6° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Без осадков.

В Харькове температура воздуха ночью составит −10…-12°, днем — 4…6° мороза. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Без осадков.

На Закарпатье ночью термометры покажут −7…-10°, днем 0…+2°. Ветер западный, 5−10 м/с. Без осадков.

В Карпатах — обильные снегопады, сохраняется значительная опасность схождения лавин (3 уровень).

Погода в Украине на 8 февраля. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 февраля будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения в течение суток.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 7−9 февраля в Украине ожидается снижение температуры до −7…−13° ночью и до 1…6° мороза днем. В некоторых областях, в частности, на востоке страны и в Карпатах температура ночью опустится до 11…16° мороза, а днем столбики термометров покажут 5…10° ниже нуля.


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