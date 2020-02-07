Лечение онкозаболеваний: ученые расшифровали геном 38 видов рака, фото: pixabay

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Геном 38 видов рака расшифровали ученые.

Специалисты составили перечень мутаций ДНК, которые способны спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом опубликовано в журнале Nature.

Специалисты проанализировали информацию раковых клеток 2,6 тыс. Люди имели 38 различных видов онкологических заболеваний. В ней данные не отвечали за производство белков.

Ученые отметили, что разные наборы мутаций способны вызвать один и тот же вид рака. Авторы исследований считают, что открытие поможет раньше диагностировать онкозаболевания. Некоторые виды рака начинают формироваться на генетическом уровне задолго до появления опухоли: за несколько лет или десятилетий.

Специалисты подчеркивают, что развитие рака является следствием обычного старения клеток и накопление мутаций, которые приводят к раку. В будущем специалисты планируют продолжить исследования.

Ранее ученые заявили, что рак может передаваться от человека к человеку. Гипотезу о заразности рака обсуждают ученые из Канадского института перспективных исследований (CIFAR).