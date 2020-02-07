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Лікування онкозахворювань: вчені розшифрували геном 38 видів раку, фото: pixabay

Лікування онкозахворювань: вчені розшифрували геном 38 видів раку

7 лют 2020, 16:31
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Геном 38 видів раку розшифрували вчені.

Фахівці склали перелік мутацій ДНК, які здатні спровокувати розвиток онкологічних захворювань. Про це опубліковано в журналі Nature.

Фахівці проаналізували інформацію ракових клітин 2,6 тис. людей, які мали 38 різних видів онкологічних захворювань. В ній дані не відповідали за виробництво білків.

Вчені зазначили, що різні набори мутацій здатні викликати один і той же вид раку. Автори досліджень вважають, що відкриття допоможе раніше діагностувати онкозахворювання. Деякі види раку починають формуватися на генетичному рівні задовго до появи пухлини: за декілька років чи десятиліть.

Фахівці підкреслюють, що розвиток раку є наслідком звичайного старіння клітин та накопичення мутацій, які призводять до раку. У майбутньому фахівці планують продовжити дослідження.

Раніше вчені заявили, що рак може передаватися від людини до людини. Гіпотезу про заразність раку обговорюють вчені з Канадського інституту перспективних досліджень (CIFAR).

Джерело: Ракурс


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