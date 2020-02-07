Справи Майдану: Ситник прокоментував загрозу зняття санкцій з оточення Януковича

Артем Ситник, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n133367-sytnyk-pro-peredachi-sprav-maydanu-detektyvy-namagautsya-yaknayshvydshe-oznayomytysya.html

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У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) усвідомлюють ризик можливості зняття цією весною європейських санкцій стосовно посадовців часів президентства Віктора Януковича, тому детективи намагаються якомога швидше увійти у курс справ Майдану, які передаються відомству, щоб не допустити цього.

Про це директор НАБУ Артем Ситник заявив під час сьогоднішнього спільного брифінгу з очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Артемом Ситником.

Ситник зазначив, що у справі Майдану 15 тис. томів.

Я з генпрокурором мав розмову. Є прокурори, які ці справи знають, які займалися ними. І для того, щоб максимально швидко детективи могли увійти в курс цих справ, ми хочемо створити групи, процесуальні та робочі, — зазначив Ситник.

Він запевнив, що співробітники його відомства будуть робити все, щоб цей ризик не настав.

Ми розуміємо, що зараз відповідальність за ці справи, це закон вимагає, перекладається на нас, — наголосив директор НАБУ.

Він зазначив, що в цих справах дуже багато клопотань зі сторони захисту підозрюваних, необхідність відповідати на які створює величезне навантаження на прокурорів.

Але закон є закон, — наголосив Ситник.

Він також зазначив, що зараз на підході у НАБУ також справа екс-прем'єра України Павла Лазаренка, кількість томів якої, за словами Ситника, настільки величезна, що вони не помістяться у приміщенні, де відбувалася прес-конференція.

Назар Іванович (Холодницький — ред.) каже, ще в школу ходив, коли вона починалася, — розповів Ситник.

Нагадаємо, Ситник прокоментував вирок у справі щодо скандального відпочинку на Рівненщині.