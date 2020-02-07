Дела Майдана: Сытник прокомментировал угрозу снятия санкций с окружения Януковича

Артем Сытник, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n133367-sytnik-o-peredache-del-maydana-detektivy-pytautsya-kak-mojno-bystree-oznakomitsya-s-materialami.html

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В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) осознают риск возможности снятия этой весной европейских санкций в отношении должностных лиц времен президентства Виктора Януковича, потому детективы пытаются как можно быстрее войти в курс дел Майдана, которые передаются ведомству, чтобы не допустить этого.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил во время сегодняшнего совместного брифинга с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Артемом Сытником.

Сытник отметил, что в деле Майдана 15 тыс. томов.

Я с генпрокурором разговаривал. Есть прокуроры, которые эти дела знают, занимавшиеся ими. И для того, чтобы максимально быстро детективы могли войти в курс этих дел, мы хотим создать группы, процессуальные и рабочие, — отметил Сытник.

Он заверил, что сотрудники его ведомства будут делать все, чтобы этот риск не наступил.

Мы понимаем, что сейчас ответственность за эти дела, это закон требует, перекладывается на нас, — отметил директор НАБУ.

Он отметил, что в этих делах очень много ходатайств со стороны защиты подозреваемых, необходимость отвечать на которые создает огромную нагрузку на прокуроров.

Но закон есть закон, — подчеркнул Сытник.

Он также отметил, что сейчас на подходе в НАБУ также дело экс-премьера Украины Павла Лазаренко, количество томов которой, по словам Сытника, настолько огромно, что они не поместятся в помещении, где проходила пресс-конференция.

Назар Иванович (Холодницкий — ред.) говорит, что еще в школу ходил, когда оно начиналось, — рассказал Сытник.

Напомним, Сытник прокомментировал приговор по делу о скандальном отдыхе на Ровенщине.