Дела Майдана: Сытник прокомментировал угрозу снятия санкций с окружения Януковича

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Артем Сытник, фото: «Википедия»
Дела Майдана: Сытник прокомментировал угрозу снятия санкций с окружения Януковичаhttps://racurs.ua/n133367-sytnik-o-peredache-del-maydana-detektivy-pytautsya-kak-mojno-bystree-oznakomitsya-s-materialami.htmlРакурс
В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) осознают риск возможности снятия этой весной европейских санкций в отношении должностных лиц времен президентства Виктора Януковича, потому детективы пытаются как можно быстрее войти в курс дел Майдана, которые передаются ведомству, чтобы не допустить этого.
Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил во время сегодняшнего совместного брифинга с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Артемом Сытником.
Сытник отметил, что в деле Майдана 15 тыс. томов.
Я с генпрокурором разговаривал. Есть прокуроры, которые эти дела знают, занимавшиеся ими. И для того, чтобы максимально быстро детективы могли войти в курс этих дел, мы хотим создать группы, процессуальные и рабочие, — отметил Сытник.
Он заверил, что сотрудники его ведомства будут делать все, чтобы этот риск не наступил.
Мы понимаем, что сейчас ответственность за эти дела, это закон требует, перекладывается на нас, — отметил директор НАБУ.
Он отметил, что в этих делах очень много ходатайств со стороны защиты подозреваемых, необходимость отвечать на которые создает огромную нагрузку на прокуроров.
Но закон есть закон, — подчеркнул Сытник.
Он также отметил, что сейчас на подходе в НАБУ также дело экс-премьера Украины Павла Лазаренко, количество томов которой, по словам Сытника, настолько огромно, что они не поместятся в помещении, где проходила пресс-конференция.
Назар Иванович (Холодницкий — ред.) говорит, что еще в школу ходил, когда оно начиналось, — рассказал Сытник.
Напомним, Сытник прокомментировал приговор по делу о скандальном отдыхе на Ровенщине.
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