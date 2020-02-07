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Погода в Україні на 8 лютого. Фото: Pexels

Погода в Україні на 8 лютого: без опадів, але до -13° (КАРТА)

7 лют 2020, 16:50
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Погода в Україні 8 лютого очікується ясною, на півдні країни випаде сніг. Температура в деяких областях опуститься до -13°.

Температура повітря вночі складе −7…−10°, вдень — −6…−0°, на сході — до -13 °. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 8 лютого синоптики прогнозують вночі −7…−9°, вдень — −2…−0°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Вночі та вдень без опадів.

У Львові стовпчики термометрів вночі опустяться до −7…−9°, вдень — 0…2° тепла. Вітер західний, 5−10 м/с. І вдень, і вночі без опадів.

В Одесі вночі очікується −8…−10°, вдень — -2 … 0 °. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Без опадів.

Погода в Україні на 8 лютого. Карта: Гідрометцентр

У Дніпрі метеорологи обіцяють −11…−13° вночі і −4…−6° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Без опадів.

У Харкові температура повітря вночі складе −10…−12°, вдень — 4…6° морозу. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Без опадів.

На Закарпатті вночі термометри покажуть −7…−10°, вдень 0…+2°. Вітер західний, 5−10 м/с. Без опадів.

У Карпатах — сильні снігопади, зберігається значна небезпека сходження лавин (3 рівень).

Погода в Україні на 8 лютого. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Києві 8 лютого досить спокійною. Очікуються лише невеликі обурення впродовж доби.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, 7−9 лютого в Україні очікується зниження температури до −7…−13° вночі і до 1…6° морозу вдень. У деяких областях, зокрема, на сході країни і в Карпатах температура вночі опуститься до 11…16° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть 5…10° нижче нуля.


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