Депортація Саакашвілі: екс-посадовцям Держприкордонслужби повідомлено підозри

Михайло Саакашвілі, фото: European People's Party

https://racurs.ua/ua/n133370-deportaciya-saakashvili-eks-posadovcyam-derjprykordonslujby-povidomleno-pro-pidozry.html

Ракурс

У зв’язку з подіями депортації Михайла Саакашвілі з України до Польщі 12 лютого 2018 року двом екс-чиновникам Держприкордонслужби за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень) повідомлені підозри в незаконному затриманні та примусовому переміщенні екс-президента Грузії.

Підозри повідомлені колишньому заступнику голови Державної прикордонної служби та колишньому начальнику Окремого відділу для виконання спеціальних завдань. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що йдеться про колишнього заступника голови Держприкордонслужби та колишнього начальника Окремого відділу для виконання спеціальних завдань.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Верховний суд вирішив, що Саакашвілі в лютому 2018 року був законно видворений з території України. Відповідне рішення було ухвалене за касаційною скаргою в справі за позовом екс-президента Грузії до Держприкордонслужби, Міграційної служби та Міністерства внутрішніх справ.