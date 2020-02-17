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Ракурс
Андрій Зотов. Фото: Facebook

Полярник показав красиві фотографії Антарктиди влітку (ФОТО)

17 лют 2020, 19:57
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Антарктида для багатьох є континентом, який повністю покритий снігом і кригою. Хоча насправді це не зовсім так. Влітку температура в деяких областях Антарктиди може підвищуватися до +5°C, а замість льоду можна побачити зелень.

Одеський полярник-біолог Андрій Зотов, який зараз перебуває на українській антарктичній станції «Академік Вернадський», поділився у Facebook декількома знімками південного континенту, які змусять вас абсолютно по-іншому подивитися на Антарктиду.

Антарктида влітку. Фото: Facebook

Антарктида влітку. Фото: Facebook

Антарктида влітку. Фото: Facebook

Антарктида влітку. Фото: Facebook

Антарктида влітку. Фото: FacebookЗараз на південному полюсі літо і температура підвищується до +7°C. На оголених ділянках ґрунту зеленіє мох.

Антарктида влітку. Фото: FacebookУ деяких місцях сніг набуває червоного відтінку. Але це зовсім не кров. Зотов пояснив, що це водорості хламідомонас розмножуються і забарвлюють сніг у криваво-червоний колір.

Джерело: Ракурс


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