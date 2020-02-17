Андрій Зотов. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n133849-polyarnyk-pokazav-krasyvi-fotografiyi-antarktydy-vlitku-foto.html

Ракурс

Антарктида для багатьох є континентом, який повністю покритий снігом і кригою. Хоча насправді це не зовсім так. Влітку температура в деяких областях Антарктиди може підвищуватися до +5°C, а замість льоду можна побачити зелень.

Одеський полярник-біолог Андрій Зотов, який зараз перебуває на українській антарктичній станції «Академік Вернадський», поділився у Facebook декількома знімками південного континенту, які змусять вас абсолютно по-іншому подивитися на Антарктиду.

Зараз на південному полюсі літо і температура підвищується до +7°C. На оголених ділянках ґрунту зеленіє мох.

У деяких місцях сніг набуває червоного відтінку. Але це зовсім не кров. Зотов пояснив, що це водорості хламідомонас розмножуються і забарвлюють сніг у криваво-червоний колір.