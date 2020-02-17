Врегулювання на Донбасі: Москва висунула нові умови проведення «нормандського саміту» в Берліні, фото — "TheБабель"

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Росія висунула нові умови проведення «нормандського саміту» лідерів Німеччини, Франції, України та РФ в Берліні. Про нього домовилися у грудні минулого року у Парижі, але глава російської дипломатії Сергій Лавров сьогодні заявив, що твердження про проведення саміту «четвірки» в квітні є «не більше ніж побажаннями».

Одна з основних тез виступу Лаврова перед російськими ЗМІ щодо підсумків його участі в Мюнхенській конференції з безпеки — це вимога до Києва напряму контактувати із так званими лідерами ОРДЛО. Москва не хоче переносити процес врегулювання з тристоронньої контактної групи в «нормандський формат», оскільки Київ та європейці «виходять з логіки, що Росія є стороною конфлікту».

Все впирається в патологічне небажання української влади як при Порошенко, так і при Зеленському виконувати вимоги мінських угод щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, — цитує Лаврова ТАСС.

За його словами, заяви «колег по нормандському формату» про скликання саміту у квітні — це тільки їхні побажання, висловлені вголос.

Лавров заявив, що Росія не бачить прогресу у виконанні рішень саміту в Парижі, оскільки розведення сил і засобів буцімто гальмується Києвом, відсутній прогрес щодо розмінування та імплементації «формули Штайнмайєра», закріплення статусу Донбасу в українському законодавстві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки виключив можливість проведення прямих переговорів Києва з ватажками проросійських терористичних організацій ЛНР та ДНР.