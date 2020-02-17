Вибух у Києві: «слузі» Булах «надіслали привіт», спробувавши підірвати офіс пацієнтської організації, фото — "100% життя"

https://racurs.ua/ua/n133847-sluzi-bulah-nadislaly-pryvit-sprobuvavshy-pidirvaty-ofis-paciientskoyi-organizaciyi.html

Ракурс

У ніч на 17 лютого невідомі вчинили спробу підриву офісу пацієнтської організації «100% життя», яка була ініціатором розроблення законопроекту, що захищає права пацієнтів-підлітків. Активістом цієї організації є нардеп від «Слуги народу» Лада Булах.

Поліція Києва розслідує напад на будівлю, у якій розташований благодійний фонд, як хуліганство.

Під час брифінгу біля будівлі офісу керівники «100% життя» розповіли, що вранці на скляних дверях побачили сліди вибуху, поруч лежав плакат з посланням до Булах: «Лада, спасибі за законопроект».

Що саме вибухнуло біля організації, з’ясовують вибухотехніки, які працювали на місці події.

Лада Булах — член комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Саме вона наприкінці 2019 року зареєструвала у Раді законопроект № 2684, який дозволив би дітям від 14 років підписати декларацію з сімейним лікарем і самостійно (без батьків) звертатися до нього або інших фахівців, а також гарантував їм право отримувати інформацію про стан свого здоров’я.

Коли ми зробили спробу у законодавчому полі дійсно захистити права людини, то отримали реакцію не відкрити діалог, а дії, які схожі на залякування, — заявила виконавчий директор фонду Анастасія Деєва.

У мережі раніше писали, що нібито у випадку ухвалення цього закону підлітки зможуть змінювати стать без згоди батьків. Деєва розповіла, що у тексті проекту немає жодного слова про проведення таких операцій.

Вибух не пошкодив двері офісу, бо на них було броньоване скло, а потужність пристрою не була значною. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України. Правоохоронці вивчають відео з камер спостереження і проводять відповідні експертизи.

Благодійна організація «100% Життя» — найбільша пацієнтська організація в Україні. Мережа працює з пацієнтами та для пацієнтів, в тому числі представляючи інтереси людей, які живуть з ВІЛ, в 25 регіонах України. Мережа працює з 2001 року і щороку надає послуги більш ніж 190 тис. пацієнтам.