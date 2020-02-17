Взрыв в Киеве: «слуге» Булах «прислали привет», попытавшись взорвать офис пациентскими организации, фото — "100% жизни"

https://racurs.ua/n133847-sluge-bulah-prislali-privet-popytavshis-vzorvat-ofis-pacientskoy-organizacii.html

Ракурс

В ночь с 16 на 17 февраля неизвестные совершили попытку подрыва офиса пациентской организации «100% жизнь», которая была инициатором разработки законопроекта, защищающего права пациентов-подростков. Активистом этой организации является нардеп от «Слуги народа» Лада Булах.

Полиция Киева пока квалифицирует нападение на здание, в котором расположен благотворительный фонд, как хулиганство.

Сегодня во время брифинга около здания офиса руководители «100% жизнь» рассказали, что утром на стеклянных дверях увидели следы взрыва, рядом лежал плакат с посланием к Булах: «Лада, спасибо за законопроект».

Что именно взорвалось возле офиса организации, выясняют взрывотехники, которые работали на месте происшествия.

Лада Булах — член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Именно она в конце 2019 года зарегистрировала в Раде законопроект № 2684, который позволил бы детям от 14 лет подписать декларацию по семейным врачом и самостоятельно (без родителей) обращаться к нему или другим специалистам, а также гарантировал бы им право получать информацию о состоянии своего здоровья.

Когда мы попытались в законодательном поле действительно защитить права человека, то получили в ответ действия, которые похожи на запугивание, — заявила исполнительный директор фонда Анастасия Деева.

В сети ранее писали, что якобы в случае принятия этого закона подростки смогут менять пол без согласия родителей. Деева рассказала, что в тексте проекта нет ни слова о проведении таких операций.

Взрыв не повредил двери офиса, потому что на них было бронированное стекло, а мощность устройства не была значительной. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Правоохранители изучают видео с камер наблюдения и проводят соответствующие экспертизы.

Благотворительная организация «100% Жизнь» — крупнейшая пациентская организация в Украине. Сеть работает с пациентами и для пациентов, в том числе представляя интересы людей, живущих с ВИЧ, в 25 регионах Украины. Сеть работает с 2001 года и ежегодно предоставляет услуги для более чем 190 тыс. пациентов.