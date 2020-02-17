РПГ-7В. Фото: MilitaryRussia

https://racurs.ua/n133846-agressiya-rossii-pri-razminirovanii-vblizi-stanicy-luganskoy-naydeny-rossiyskie-boepripasy-foto.html

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Россия снабжает вооружением боевиков ОРДЛО и украинская сторона систематически находит доказательства данному утверждению. Вблизи Станицы Луганской проводились работы по разминированию территории, во время которых был обнаружен термобарический заряд ТБГ-7В от РПГ-7В. Данный боеприпас не выпускается в Украине и находится на вооружении только в армии РФ.

О находке сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сотрудники прокуратуры задокументировали данную находку, которая доказывает присутствие РФ на Донбассе.

Следствие считает, что боеприпасы данного типа используются боевиками незаконных вооруженных формирований, которые контролируются РФ и оккупационной администрацией Луганской области, для обстрелов военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Найденный термобарический заряд ТБГ-7В от РПГ-7В приобщен к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

В дальнейшем данные материалы будут передаваться в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доказательства причастности РФ к вооруженному конфликту на территории Украины.