Агресія Росії: під час розмінування поблизу Станиці Луганської знайдено російські боєприпаси (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n133846-agresiya-rosiyi-pid-chas-rozminuvannya-poblyzu-stanyci-luganskoyi-znaydeno-rosiyski-boieprypasy.htmlРакурс
Росія постачає озброєння бойовикам ОРДЛО і українська сторона систематично знаходить докази цього твердження. Поблизу Станиці Луганської проводилися роботи по розмінуванню території, під час яких було виявлено термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В. Даний боєприпас не виробляється в Україні і знаходиться на озброєнні тільки в армії РФ.
Про знахідку повідомила прес-служба прокуратури Луганської області.
Співробітники прокуратури задокументували дану знахідку, яка доводить присутність РФ на Донбасі.
Слідство вважає, що набої даного типу використовуються бойовиками незаконних збройних формувань, які контролюються РФ і окупаційною адміністрацією Луганської області, для обстрілів військовослужбовців Збройних сил України.
Знайдений термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В долучений до матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.
Надалі дані матеріали будуть передаватися до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території України.