РПГ-7В. Фото: MilitaryRussia

https://racurs.ua/ua/n133846-agresiya-rosiyi-pid-chas-rozminuvannya-poblyzu-stanyci-luganskoyi-znaydeno-rosiyski-boieprypasy.html

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Росія постачає озброєння бойовикам ОРДЛО і українська сторона систематично знаходить докази цього твердження. Поблизу Станиці Луганської проводилися роботи по розмінуванню території, під час яких було виявлено термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В. Даний боєприпас не виробляється в Україні і знаходиться на озброєнні тільки в армії РФ.

Про знахідку повідомила прес-служба прокуратури Луганської області.

Співробітники прокуратури задокументували дану знахідку, яка доводить присутність РФ на Донбасі.

Слідство вважає, що набої даного типу використовуються бойовиками незаконних збройних формувань, які контролюються РФ і окупаційною адміністрацією Луганської області, для обстрілів військовослужбовців Збройних сил України.

Знайдений термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В долучений до матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Надалі дані матеріали будуть передаватися до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території України.