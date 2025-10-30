В «Укрпошті» прокоментували вибух у поштовому відділенні в Києві. Фото:

Ракурс

«Укрпошта» відреагувала на вибух на одному з сортувальних центрів у Києві.

Вибух прогримів під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. Система контролю спрацювала, але вибух все ж стався. П’ятеро співробітників зазнали поранень. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Наразі триває розслідування. Про це генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив у Facebook.

За його інформацією, поштовикам вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.

Ще роз звертаюся до наших шановних клієнтів: будь ласка, не наражайте на небезпеку наших співробітників, а також ваших друзів і близьких, — зазначив Смілянський.

Державна митна служба України поінформувала, що вибухнув невідомий предмет під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України. Постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників «Укрпошта».

Оформлення відправлень у цій зоні тимчасово призупинили, робота відновлять у найкоротші терміни з урахуванням безпекової ситуації. Оформлення імпорту відбувається в штатному режимі.

Нагадаємо, 30 жовтня на сортувальному центрі «Укрпошти» в Солом’янському районі столиці прогримів вибух під час огляду однієї з посилок. Внаслідок події постраждали п’ятеро працівників. Постраждалих забрали до лікарні.