Наслідки вибуху автобуса у Києві, фото: поліція Києва
Вибух в автобусі стався у Подільському районі Києва (ФОТО)
У Києві стався вибух в автобусі у Подільському районі.
Про це сьогодні, 26 грудня, ввечері повідомила прес-служба поліції Києва, опублікувавши відповідне фото.
За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок цієї події немає, — зазначили у поліції.
За інформацією правоохоронців, транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух — стався вибух.
На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини зʼясовуються, — додали у поліції.