Наслідки вибуху автобуса у Києві, фото: поліція Києва

Ракурс

У Києві стався вибух в автобусі у Подільському районі.

Про це сьогодні, 26 грудня, ввечері повідомила прес-служба поліції Києва, опублікувавши відповідне фото.

За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок цієї події немає, — зазначили у поліції.

За інформацією правоохоронців, транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух — стався вибух.