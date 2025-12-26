Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки вибуху автобуса у Києві, фото: поліція Києва

Вибух в автобусі стався у Подільському районі Києва (ФОТО)

26 гру 2025, 23:12
999

У Києві стався вибух в автобусі у Подільському районі.

Про це сьогодні, 26 грудня, ввечері повідомила прес-служба поліції Києва, опублікувавши відповідне фото.

За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок цієї події немає, — зазначили у поліції.

За інформацією правоохоронців, транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух — стався вибух.

На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини зʼясовуються, — додали у поліції.

Наслідки вибуху автобуса у Києві, фото: поліція Києва

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів