Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия взрыва автобуса в Киеве, фото: полиция Киева
Взрыв в автобусе произошел в Подольском районе Киева (ФОТО)https://racurs.ua/n211140-vzryv-v-avtobuse-proizoshel-v-podolskom-rayone-kieva-foto.htmlРакурс
У Києві стався вибух в автобусі у Подільському районі.
Про це сьогодні, 26 грудня, ввечері повідомила прес-служба поліції Києва, опублікувавши відповідне фото.
За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок цієї події немає, — зазначили у поліції.
За інформацією правоохоронців, транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух — стався вибух.
На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини зʼясовуються, — додали у поліції.