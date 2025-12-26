Новости
Ракурс
Последствия взрыва автобуса в Киеве, фото: полиция Киева

Взрыв в автобусе произошел в Подольском районе Киева (ФОТО)

26 дек 2025, 23:12
У Києві стався вибух в автобусі у Подільському районі.

Про це сьогодні, 26 грудня, ввечері повідомила прес-служба поліції Києва, опублікувавши відповідне фото.

За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок цієї події немає, — зазначили у поліції.

За інформацією правоохоронців, транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух — стався вибух.

На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини зʼясовуються, — додали у поліції.

Наслідки вибуху автобуса у Києві, фото: поліція Києва

Источник: Ракурс


