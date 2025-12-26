Последствия взрыва автобуса в Киеве, фото: полиция Киева

Ракурс

У Києві стався вибух в автобусі у Подільському районі.

Про це сьогодні, 26 грудня, ввечері повідомила прес-служба поліції Києва, опублікувавши відповідне фото.

За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок цієї події немає, — зазначили у поліції.

За інформацією правоохоронців, транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух — стався вибух.