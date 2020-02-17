Урегулирование на Донбассе: Москва выдвинула новые условия проведения «нормандского саммита» в Берлине, фото — "TheБабель"

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Россия выдвинула новые условия проведения «нормандского саммита» лидеров Германии, Франции, Украины и РФ в Берлине. О нем договорились в декабре прошлого года в Париже, но глава российской дипломатии Сергей Лавров сегодня заявил, что утверждения о проведении саммита «четверки» в апреле являются «не более чем пожеланиями».

Один из основных тезисов выступления Лаврова перед российскими СМИ по итогам его участия в Мюнхенской конференции по безопасности — это требование к Киеву напрямую контактировать с так называемыми лидерами ОРДЛО. Москва не хочет переносить процесс урегулирования из трехсторонней контактной группы в «нормандский формат», поскольку Киев и европейцы «выходят из логики, что Россия является стороной конфликта».

Все упирается в патологическое нежелание украинской власти как при Порошенко, так и при Зеленском выполнять требования минских соглашений по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском, — цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, заявления «коллег по нормандском формата» о созыве саммита в апреле — это только их пожелания, высказанные вслух.

Лавров заявил, что Россия не видит прогресса в выполнении решений саммита в Париже, поскольку разведение сил и средств якобы тормозится Киевом, отсутствует прогресс по разминированию и имплементации «формулы Штайнмайера», закреплению статуса Донбасса в украинском законодательстве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности исключил возможность проведения прямых переговоров Киева с главарями пророссийских террористических организаций ЛНР и ДНР.