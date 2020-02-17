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Ракурс
Андрей Зотов. Фото: Facebook

Полярник показал красивые фотографии летней Антарктиды (ФОТО)

17 фев 2020, 19:57
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Антарктида для многих является континентом, который полностью покрытый снегом и льдами. Хотя на самом деле это не совсем так. Летом температура в некоторых областях Антарктиды может повышаться до +5°C, а вместо льда можно увидеть зелень.

Одесский полярник-биолог Андрей Зотов, который сейчас находится на украинской антарктической станции «Академик Вернадский», поделился в Facebook несколькими снимками южного континента, которые заставят вас совершенно по-другому посмотреть на Антарктиду.

Антарктида летом. Фото: Facebook

Антарктида летом. Фото: Facebook

Антарктида летом. Фото: Facebook

Антарктида летом. Фото: Facebook

Антарктида летом. Фото: Facebook

Сейчас на южном полюсе лето и температура повышается до +7°C. На обнаженных участках почвы зеленеет мох.

Антарктида летом. Фото: Facebook

В некоторых местах снег приобретает красный оттенок. Но это вовсе не кровь. Зотов пояснил, что это водоросли хламидомонас размножаются и окрашивают снег в кроваво-красный цвет.

Источник: Ракурс


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