Изменение климата: тепловая волна в Антарктиде уничтожила 20% льда и снега на одном из островов, фото — Gismeteo

https://racurs.ua/n134125-teplovaya-volna-v-antarktide-unichtojila-20-lda-i-snega-na-odnom-iz-ostrovov.html

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В первой половине февраля из-за высокой температуры в Антарктиде началось массовое таяние снега и льда на острове Игл.

Фото, полученные с помощью спутников NASA, показывают, что 4 февраля остров Игл почти полностью был покрыт снегом. К 13 февраля на нем виднелись уже большие участки обнаженной земли. Синий цвет на фото указывает на области, где снежный покров пропитан талой водой, сообщает в Твиттер Weather Channel.

6 февраля температура достигла 18,3°С, что считалось высшей температурой, которая когда-либо регистрировалась в Антарктиде. Более высокие температуры, чем обычно, наблюдались и в течение всей следующей недели.

Согласно пресс-релиза Обсерватории Земли NASA, период между 4 и 13 февраля включал самую высокую температуру, которая когда-либо была на этом континенте. Это привело к тому, что 10 см ледяного покрова на острове Игл растаяли, а 20% сезонного накопления снега исчезли.

Высокие температуры становятся все более распространенными в Антарктике. В некоторых частях региона с 1950 года температура увеличилась на 2,5°С. Февральская жара спровоцировала третью большую потерю льда во время нынешнего сезона в Антарктиде после предыдущих волн тепла в ноябре 2019 года и январе этого года.

Метеорологи не могут назвать период, в котором таяние в Антарктиде происходило бы настолько быстро. Подобные события наблюдались на Аляске и в Гренландии, но не в Антарктиде. Одно таяние не так неожиданно для региона, более тревожно, что подобные явления происходят все чаще, считают ученые.