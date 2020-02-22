Новый коронавирус: в МВФ посчитали цену эпидемии для экономики Китая, фото - Pixabay

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Ракурс

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение роста экономики Китая на 0,4% до 5,6%, а мировой — на 0,1% из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-службой фонда заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

В январе мы прогнозировали повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в этом году. Но 2019 nCoV — чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного масштаба — подорвала экономическую активность в Китае, — заявила Георгиева в Эр-Рияде, где собрались министры финансов и руководители центральных банков промышленно развитых и развивающихся стран (G20).

Однако, по словам распорядителя МВФ, влияние на мировую экономику будет относительно небольшим и краткосрочным. Согласно этому сценарию, рост в Китае в 2020 году составит 5,6%. Это только на 0,4% ниже, чем в январском прогнозе. Рост мировой экономики будет ниже на 0,1%.

Впрочем, в МВФ рассматривают и более негативные сценарии, согласно которым распространение вируса будет продолжаться дольше и охватит больше регионов, в результате чего негативные последствия для роста также будут более продолжительными.

Напомним, что ранее «Ракурс» рассказывал, что внезапно быстрое распространение нового коронавируса влияет не только на повседневную жизнь в Китае, но заставляет напрячься и владельцев крупных корпораций, и простых граждан. В условиях глобализации экономики проблемы в одной из крупнейших экономик планеты отражаются на всем мире. Например, в эти дни спрос на нефть падает впервые за 10 лет.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)