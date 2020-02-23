Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Инцидент произошел вчера вечером

Криминального авторитета зарезали в Запорожье — СМИ

23 фев 2020, 08:13
999

В Запорожье вчера вечером зарезали криминального авторитета по кличке «Сарван». По национальности он — азербайджанец.

Убийство произошло в Хортицком районе города возле его дома на Нижней Хортице. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Актуально».

Позже в запорожской милиции изданию подтвердили факт смерти мужчины 1968 года рождения от ножевого ранения грудной клетки. Он умер в автомобиле скорой помощи.

Отмечается, что сообщение о смерти мужчины поступило в полицию в 18.46.

Обстоятельства инцидента и причастные к убийству лица устанавливаются.

Напомним, суд болгарского города Бургас недавно разрешил экстрадировать в Украину задержанного там ранее Алексея Москаленко (Левина), которого украинские правоохранители считают криминальным авторитетом, причастным к убийству в 2018 году херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше