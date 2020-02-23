Криминального авторитета зарезали в Запорожье — СМИhttps://racurs.ua/n134129-kriminalnogo-avtoriteta-zarezali-v-zaporoje-smi.htmlРакурс
В Запорожье вчера вечером зарезали криминального авторитета по кличке «Сарван». По национальности он — азербайджанец.
Убийство произошло в Хортицком районе города возле его дома на Нижней Хортице. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Актуально».
Позже в запорожской милиции изданию подтвердили факт смерти мужчины 1968 года рождения от ножевого ранения грудной клетки. Он умер в автомобиле скорой помощи.
Отмечается, что сообщение о смерти мужчины поступило в полицию в 18.46.
Обстоятельства инцидента и причастные к убийству лица устанавливаются.
Напомним, суд болгарского города Бургас недавно разрешил экстрадировать в Украину задержанного там ранее Алексея Москаленко (Левина), которого украинские правоохранители считают криминальным авторитетом, причастным к убийству в 2018 году херсонской активистки Екатерины Гандзюк.