Инцидент произошел вчера вечером

https://racurs.ua/n134129-kriminalnogo-avtoriteta-zarezali-v-zaporoje-smi.html

Ракурс

В Запорожье вчера вечером зарезали криминального авторитета по кличке «Сарван». По национальности он — азербайджанец.

Убийство произошло в Хортицком районе города возле его дома на Нижней Хортице. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Актуально».

Позже в запорожской милиции изданию подтвердили факт смерти мужчины 1968 года рождения от ножевого ранения грудной клетки. Он умер в автомобиле скорой помощи.

Отмечается, что сообщение о смерти мужчины поступило в полицию в 18.46.

Обстоятельства инцидента и причастные к убийству лица устанавливаются.

Напомним, суд болгарского города Бургас недавно разрешил экстрадировать в Украину задержанного там ранее Алексея Москаленко (Левина), которого украинские правоохранители считают криминальным авторитетом, причастным к убийству в 2018 году херсонской активистки Екатерины Гандзюк.