Інцидент стався вчора ввечері

https://racurs.ua/ua/n134129-kryminalnogo-avtoryteta-zarizaly-v-zaporijji-zmi.html

Ракурс

У Запоріжжі вчора ввечері зарізали кримінального авторитета на кличку «Сарван». За національністю він — азербайджанець.

Вбивство сталося в Хортицькому районі міста біля його будинку на Нижній Хортиці. Про це з посилання на власні джерела повідомляє видання «Актуально».

Пізніше у запорізькій поліції виданню підтвердили факт смерті чоловіка 1968 року народження від ножового поранення грудної клітини. Він помер в автомобілі швидкої допомоги.

Зазначається, що повідомлення про смерть чоловіка надійшло до поліції о 18.46.

Обставини інциденту та причетні до вбивства особи встановлюються.

Нагадаємо, суд болгарського міста Бургас нещодавно дозволив екстрадувати до України затриманого там раніше Олексія Москаленка (Левіна), котрого українські правоохоронці вважають кримінальним авторитетом, причетним до вбивства у 2018 році херсонської активістки Катерини Гандзюк.