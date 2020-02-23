У світі триває спалах нового коронавірусу

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Коронавірус SARS-CoV-2 (також відомий як COVID-19) вже призвів до смерті 2 тис. 461 людини.

Ще 78 тис. 773 людей інфіковані. Про це повідомляє прес-служба Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ).

У Китаї вже впродовж п’яти днів підряд кількість пацієнтів, що вилікувалися, перевищує кількість нових підтверджених випадків зараження, повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на Державний комітет у справах охорони здоров’я КНР.

Так, у суботу після одужання госпіталі залишили 2 тис. 230 осіб, в той час як кількість нових підтверджених випадків зараження становила 648.

За даними на кінець суботи, китайські лікарні загалом залишили 22 тис. 888 пацієнтів, які вилікувалися від нового коронавірусу.

Водночас спостерігається значне зростання захворюваності в інших країнах, зокрема в Південній Кореї, Ірані, Італії та Лівані, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що ВООЗ вітає повідомлення про покращення ситуації з SARS-CoV-2 у Китаї, проте висловлює занепокоєння з приводу зростання в інших країнах кількості нових випадків інфікування, які не мають чіткого зв’язку з Китаєм, таких як історія подорожей або контакт з підтвердженим випадком інфікування цим коронавірусом.

Найбільше занепокоєння у нас, як і раніше, продовжує викликати потенціал для поширення коронавірусу в країни зі слабкими системами охорони здоров’я, — зазначає керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс.

В ООН наголошують на необхідності надання підтримки найбільш вразливим країнам, розглядаючи як пріоритетні 13 країн Африки через їхні зв’язки з Китаєм.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді підрахували, які наслідки для економіки Китаю та світу загалом матиме спалах нового коронавірусу.