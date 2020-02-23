Карпаты засыпало метровым слоем снега

Карпаты. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n134142-karpaty-zasypalo-metrovym-sloem-snega.html

Ракурс

Украинские Карпаты засыпало снегом. Местами высота снежного покрова превышает один метр.

О снеголавинной ситуации в горах сообщает в Facebook Гидрометцентр.

Сообщается, что сегодня на снеголавинной станции «Пожежевская» высота снежного покрова достигает 133 см. Снег нестабильный, температура воздуха -4,8°С.

На снеголавинной станции «Плай» высота снежного покрова достигает 76 см. Снег стабильный, хорошо закрепленный. Температура воздуха составляет -4,6°С.

На снеголавинном посту «Драгобрат» снежный покров достигает высоты 123 см. Температура воздуха -4,8°С.