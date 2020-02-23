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Ракурс
Карпаты. Фото: Facebook

Карпаты засыпало метровым слоем снега

23 фев 2020, 16:16
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Украинские Карпаты засыпало снегом. Местами высота снежного покрова превышает один метр.

О снеголавинной ситуации в горах сообщает в Facebook Гидрометцентр.

Сообщается, что сегодня на снеголавинной станции «Пожежевская» высота снежного покрова достигает 133 см. Снег нестабильный, температура воздуха -4,8°С.

На снеголавинной станции «Плай» высота снежного покрова достигает 76 см. Снег стабильный, хорошо закрепленный. Температура воздуха составляет -4,6°С.

На снеголавинном посту «Драгобрат» снежный покров достигает высоты 123 см. Температура воздуха -4,8°С.

Источник: Ракурс


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