В Украине 24 февраля ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 24 февраля будет в большинстве регионов несколько холоднее, чем в прошлые сутки. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег, на юге — дождь. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит -1.+4°, днем — +4.+6°, на востоке — -1.+4 °, на юге — до +10°.

В высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается значительная (3 уровень) снеголавинная опасность, в горах Львовской и Черновицкой областей — умеренная (2 уровень).

В Киеве 24 февраля ночью ожидается снег, местами сильный, днем — снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит +1.+3°, днем — +3.+5°. Ветер северо-западный, 17−22 м/с.

Во Львове также ночью ожидается снег, местами сильный, днем — снег и мокрый снег. Столбики термометров ночью опустятся до +2.+4 °, днем — поднимутся до +4.+6°. Ветер северо-западный, 17−22 м/с.

В Одессе ночью синоптики прогнозируют снег и мокрый снег, днем — дождь. Температура ночью — +2.+4°, днем — +8.+10°. Ветер северо-западный, 17−22 м/с.

В Днепре ночью и днем ​​ожидается снег и мокрый снег. В течение суток температура будет колебаться в пределах +2.+4°. Ветер северо-западный, 17−22 м/с.

В Харькове в течение суток также ожидается снег и мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах +1.+3°. Ветер северо-западный, 15−20 м/с.

На Закарпатье ночью ожидается снег, местами сильный, днем ​​- снег и мокрый снег. Ночью термометры покажут +2.+4°, днем ​​- +6.+8°. Ветер северо-западный, 15−20 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 24 февраля будет сравнительно спокойной. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, недавно в Киеве синоптики зафиксировали новый температурный рекорд.