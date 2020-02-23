Погода в Україні на 24 лютого: опади очікуються в усіх регіонах (КАРТА)

В Україні 24 лютого очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n134140-pogoda-v-ukrayini-na-24-lutogo-opady-ochikuutsya-v-usih-regionah-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 24 лютого буде в більшості регіонів дещо холоднішою, ніж минулої доби. Синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг, на півдні — дощ. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме -1.+4°, вдень — +4…+6°, на сході — −1…+4°, на півдні — до +10°.

У високогір’ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей очікується значна (3 рівень) сніголавинна небезпека, у горах Львівської та Чернівецької областей — помірна (2 рівень).

У Києві 24 лютого вночі очікується сніг, місцями сильний, вдень — сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме +1.+3°, вдень — +3…+5°. Вітер північно-західний, 17−22 м/с.

У Львові також вночі очікується сніг, місцями сильний, вдень — сніг та мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +2.+4°, вдень — піднімуться до +4…+6°. Вітер північно-західний, 17−22 м/с.

В Одесі вночі синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг, вдень — дощ. Температура вночі — +2.+4°, вдень — +8…+10°. Вітер північно-західний, 17−22 м/с.

У Дніпрі вночі та вдень очікується сніг та мокрий сніг. Протягом доби температура коливатиметься в межах +2.+4°. Вітер північно-західний, 17−22 м/с.

У Харкові протягом доби також очікується сніг та мокрий сніг. Температура повітря протягом доби перебуватиме в межах +1.+3°. Вітер північно-західний, 15−20 м/с.

На Закарпатті вночі очікується сніг, місцями сильний, вдень — сніг та мокрий сніг. Вночі термометри покажуть +2.+4°, вдень — +6…+8°. Вітер північно-західний, 15−20 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 24 лютого буде порівняно спокійним. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, нещодавно в Києві синоптики зафіксували новий температурний рекорд.