Під час акції в Києві, фото: Віталій Овчаренко

https://racurs.ua/ua/n134139-na-akciyi-za-vidstavku-avakova-v-kyievi-stalysya-sutychky.html

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У Києві під час акції протесту «Геть аваковірус!» сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками. Акція розпочалася сьогодні о 12.00 біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій.

Її учасники вимагають невідкладного звільнення Арсена Авакова з посади очільника Міністерства внутрішніх справ та нагадують, що він на цій посаді залишився на «випробувальний термін» та «під особисте зобов’язання» президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».

Акція приурочена до шостої річниці обіймання Аваковим цієї посади — 22 лютого 2014 року, після втечі тодішнього президента країни Віткора Януковича та низки інших членів керівництва держави, Верховна Рада призначила Авакова виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ.

На думку активістів, Аваков блокує реформу МВС та сприяє «реваншу старих кадрів».

Під час сьогоднішньої акції, її учасники намагалися повісити на будівлю Офісу президента плакат з написом «Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?». Тоді правоохоронці почали відтісняти мітингувальників.

Також поліцейські зірвали плакат щодо незадовільного розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, котре сталося в центрі Києва у липні 2016 року.

Нагадаємо, очільник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський наприкінці січня заявив, що випробувальний термін Авакова не закінчений і його відставка можлива, якщо розваляться резонансні справи, такі як розслідування вбивства Шеремета.