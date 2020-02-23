Евакуація з Уханя: іноземці в Нових Санжарах знадобилася допомога гастроентеролога

На карантині в Нових Санжарах обстежили громадянку іншої держави, фото: Віктор Ляшко

https://racurs.ua/ua/n134138-evakuaciya-z-uhanya-inozemci-v-novyh-sanjarah-znadobylasya-dopomoga-gastroenterologa.html

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У медичному закладі Нацгвардії «Нові Санжари», розташованому в однойменному селищі Полтавської області, була надана кваліфікована допомога евакуйованій з Китаю громадянці іншої держави, котра перебуває там на карантині через спалах коронавірусу.

Жінка скаржилася на болі в животі. Про це у своєму Фейсбуці повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, після попереднього огляду іноземки медпрацівниками, було ухвалене рішення викликати карету швидку допомогу. В результаті до медзакладу прибули лікарі з пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та зі спеціальними контейнерами для забору проб.

Полтавські медики спрацювали оперативно. Зайшли, здійснили медичний огляд та вийшли із приміщення обсерватора із дотриманням всіх протиепідемічних норм, — зазначив Ляшко.

В результаті було встановлено, що в жінки — загострення хронічної гастроентерологічної хвороби.

Медики склали для неї план лікування та призначили дієтичне меню. Іноземка продовжує перебувати на карантині в «Нових Санжарах».

Ляшко зазначив, що сьогодні — вже четверта доба обсервації у «Нових Санжарах». Наразі в евакуйованих з Китаю людей, членів екіпажу та супроводжуючих осіб симптомів гострих респіраторних захворювань не виявлено.

Нагадаємо, автобусам з евакуйованими з Китаю громадянами довелося з боєм прориватися через блокаду протестантів у Нових Санжарах.