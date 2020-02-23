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Ракурс
Двох російських пропагандистів не пропустили до України, фото: uzhgorod.net.ua

Російських письменника та журналіста не пропустили до України

23 лют 2020, 12:58
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У аеропорту «Київ» («Жуляни») вчора прикордонники не пропустили до України двох російських пропагандистів.

На борту літака рейсу «Мінськ-Київ» під час оформлення були виявлені російський письменник 1968 року народження із Санкт-Петербургу та журналістка 1983 року народження з Москви. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що обидві особи в минулому порушували українське законодавство, пов’язане з тимчасово окупованим Кримом.

Так, російський письменник раніше незаконно бував у тимчасово окупованому Криму. До Києва він прилетів, щоб вести лекції про копірайтинг та пошук натхнення.

Журналістка ж забезпечує комунікацію групи компаній, які ведуть діяльність на території тимчасово окупованого українському півострові. До України вона намагалася потрапити на запрошення тієї ж організації, що й письменник із Санкт-Петербурга.

В результаті обом російським пропагандистам на три роки заборонили в’їзд на територію України. Сьогодні вранці вони літаком відлетіли до Мінська.

Нагадаємо, кілька днів тому в «Жулянах» прикордонники не пропустили в Україну ще трьох російських пропагандистів, котрі прилетіли з Мінська.

Джерело: Ракурс


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