Двох російських пропагандистів не пропустили до України, фото: uzhgorod.net.ua

https://racurs.ua/ua/n134137-rosiyskyh-pysmennyka-ta-jurnalista-ne-propustyly-do-ukrayiny.html

Ракурс

У аеропорту «Київ» («Жуляни») вчора прикордонники не пропустили до України двох російських пропагандистів.

На борту літака рейсу «Мінськ-Київ» під час оформлення були виявлені російський письменник 1968 року народження із Санкт-Петербургу та журналістка 1983 року народження з Москви. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що обидві особи в минулому порушували українське законодавство, пов’язане з тимчасово окупованим Кримом.

Так, російський письменник раніше незаконно бував у тимчасово окупованому Криму. До Києва він прилетів, щоб вести лекції про копірайтинг та пошук натхнення.

Журналістка ж забезпечує комунікацію групи компаній, які ведуть діяльність на території тимчасово окупованого українському півострові. До України вона намагалася потрапити на запрошення тієї ж організації, що й письменник із Санкт-Петербурга.

В результаті обом російським пропагандистам на три роки заборонили в’їзд на територію України. Сьогодні вранці вони літаком відлетіли до Мінська.

Нагадаємо, кілька днів тому в «Жулянах» прикордонники не пропустили в Україну ще трьох російських пропагандистів, котрі прилетіли з Мінська.