Кити мігрують задля здоров’я шкіри

https://racurs.ua/ua/n134136-ucheni-rozkryly-taiemnycu-migraciyi-kytiv.html

Ракурс

Міграція китів, під час якої вони долають тисячі кілометрів, ймовірно, здійснюється для підтримки здоров’я шкіри.

Такого висновку дійшли учені Інституту морських ссавців Державного університету Орегону (США), повідомляє видання Science.

Учені протягом восьми років відстежували показники загалом 62 супутникових міток, встановлених на косатках, що населяють води Антарктики.

Під час своїх міграцій кити можуть долати до 18 тис. 840 км від полярних вод, де вони полюють, до теплих тропічних морів. Раніше вчені вважали, що кити долають такі відстані, щоб народити дитинчат далеко від своїх звичайних хижаків.

Однак учені виявили міграції китів, які не пов’язані з народженням потомства, а також дитинчат китів у водах Антарктиди.

Таким чином, тепер учені вважають, що кити здійснюють такі міграції через те, що лише в теплих водах їм вдається линяти.

Кити, як і люди, постійно скидають зовнішні клітини шкіри. Однак у холодних вони, очевидно, не в змозі цього робити. В результаті на їхній шкірі утворюється товста жовта плівка з мікроскопічних діатомових водоростей. Їх високі концентрації на шкірі можуть призводити до накопичення потенційно шкідливих бактерій, що негативно впливає на китів.

Скидаючи клітини шкіри в теплих водах, кити в результаті позбавляються й діатомових водоростей.

Нагадаємо, учені нещодавно навчилися зважувати китів за допомогою безпілотників.