Киты мигрируют для поддержания здоровья кожи

https://racurs.ua/n134136-uchenye-raskryli-taynu-migracii-kitov.html

Ракурс

Миграция китов, во время которой они преодолевают тысячи километров, вероятно, осуществляется для поддержания здоровья кожи.

К такому выводу пришли ученые Института морских млекопитающих Государственного университета Орегона (США), сообщает издание Science.

Ученые в течение восьми лет отслеживали показатели общей сложности 62 спутниковых меток, установленных на косатках, населяющих воды Антарктики.

Во время своих миграций киты могут преодолевать до 18 тыс. 840 км от полярных вод, где они охотятся, до теплых тропических морей. Ранее ученые считали, что киты преодолевают такие расстояния, чтобы родить детенышей далеко от своих обычных хищников.

Однако ученые обнаружили миграции китов, которые не связаны с рождением потомства, а также детенышей китов в водах Антарктиды.

Таким образом, теперь ученые считают, что киты совершают такие миграции из-за того, что только в теплых водах им удается линять.

Киты, как и люди, постоянно сбрасывают внешние клетки кожи. Однако в холодных они, очевидно, не в состоянии этого делать. В результате на их коже образуется толстая желтая пленка из микроскопических диатомовых водорослей. Их высокие концентрации на коже могут приводить к накоплению потенциально вредных бактерий, что негативно влияет на китов.

Сбрасывая клетки кожи в теплых водах, киты в результате избавляются и от диатомовых водорослей.

Напомним, ученые недавно научились взвешивать китов с помощью беспилотников.