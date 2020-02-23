У китаянки из поезда Киев-Москва не обнаружили нового коронавируса, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n134135-koronavirus-v-poezde-otceplennyy-vagon-poezda-kiev-moskva-otpravili-v-ukrainu.html

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Нового коронавируса SARS-CoV-2 (также известного как COVID-19) не обнаружили у гражданки Китая, у которой недавно зафиксировали температуру 38°.

Таким образом, 11 украинцев, находившихся с ней в одном вагоне, и два бортпроводника, тоже граждане Украины, которые этот вагон обслуживали, не является инфицированными этим опасным заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Отмечается, что вагон был отцеплен от поезда, он вместе с пассажирами был отправлен в Киев. Госпитализированных украинцев отпустили из больницы.

Поезд Киев-Москва пересек границу Украины с Россией 20 февраля. На тот момент состояние здоровья гражданки КНР не вызывал подозрений. Однако впоследствии у нее обнаружили повышенную температуру, а находившихся с гражданкой Китая в одном вагоне людей поместили на карантин в российском городе Брянске.

Напомним, в этом вагоне также находились шесть граждан России и по одному гражданину Узбекистана и Канады.