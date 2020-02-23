Коронавірус у потязі: відчеплений вагон поїзда Київ-Москва відправили до України

У китаянки із поїзда Київ–Москва не виявили нового коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n134135-koronavirus-u-potyazi-vidcheplenyy-vagon-poyizda-kyyiv-moskva-vidpravyly-do-ukrayiny.html

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Нового коронавірусу SARS-CoV-2 (також відомого як COVID-19) не виявили в громадянки Китаю, у котрої нещодавно зафіксували температуру 38°.

Таким чином, 11 українців, що перебували з нею в одному вагоні, та два бортпровідники, теж громадяни України, котрі цей вагон обслуговували, не є інфікованими цим небезпечним захворюванням. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Зазначається, що вагон було відчеплено від поїзда, він разом із пасажирами був відправлений до Києва. Госпіталізованих українців відпустили з лікарні.

Поїзд Київ-Москва перетнув кордон України з Росією 20 лютого. На той момент стан здоров’я громадянки КНР не викликав підозр. Проте згодом у неї виявили підвищену температуру, а людей, що перебували з громадянкою Китаю в одному вагоні, помістили на карантин у російському місті Брянську.

Нагадаємо, у цьому вагоні також перебували шестеро громадян Росії та по одному громадянину Узбекистану й Канади.