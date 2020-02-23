Майк Хьюз, фото: Los Angeles Daily News

https://racurs.ua/ua/n134134-amerykanskyy-televeduchyy-zagynuv-pid-chas-zapusku-samorobnoyi-parovoyi-rakety-video.html

Ракурс

Майк Хьюз, відомий американський телеведучий з Discovery Channel, загинув під час запуску саморобної парової ракети.

Він брав участь у зйомках серії для нового серіалу Science Channel під назвою «Саморобні космонавти», повідомляє телеканал CNN.

Наразі тіло Хьюза офіційно не ідентифікували, однак його оголосили мертвим після того, як ракета зазнала аварії у пустелі під час запуску. Інших постраждалих в результаті падіння ракети не було, відповідні служби встановлюють обставини інциденту.

Ракета мала підняти Хьюза на висоту близько 1,5 км. Зрештою він планував розробити ракету, яка запустить його на висоту 100 км — місця, де, як вважається, розташована межа земної атмосфери та космосу.

Хьюз був відомий як своїми саморобними ракетами, так і вірою в те, що Земля насправді плоска.

Саме бажання довести, що наша планета не є кулею, надихнуло його почати виготовляти власні ракети.

Нагадаємо, наприкінці січня в авіакатастрофі над Лос-Анджелесом загинув легендарний американський баскетболіст Кобі Брайант. Він летів у приватному вертольоті, в котрому також було ще троє пасажирів.