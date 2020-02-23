Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Майк Хьюз, фото: Los Angeles Daily News

Американский телеведущий погиб при запуске самодельной паровой ракеты (ВИДЕО)

23 фев 2020, 11:18
999

Майк Хьюз, известный американский телеведущий с Discovery Channel, погиб при запуске самодельной паровой ракеты.

Он участвовал в съемках серии для нового сериала Science Channel под названием «Самодельные космонавты», сообщает телеканал CNN.

Сейчас тело Хьюза официально не идентифицировали, однако его объявили мертвым после того, как ракета потерпела аварию в пустыне во время запуска. Других пострадавших в результате падения ракеты не было, соответствующие службы устанавливают обстоятельства инцидента.

Ракета должна была поднять Хьюза на высоту около 1,5 км. В конце концов он планировал разработать ракету, которая запустит его на высоту 100 км — места, где, как считается, расположена граница земной атмосферы и космоса.

Хьюз был известен как своими самодельными ракетами, так и верой в то, что Земля на самом деле плоская.

Именно желание доказать, что наша планета не является шаром, вдохновило его начать создавать собственные ракеты.

Напомним, в конце января в авиакатастрофе над Лос-Анджелесом погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант. Он летел в частном вертолете, в котором также было еще трое пассажиров.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше