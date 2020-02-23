Майк Хьюз, фото: Los Angeles Daily News

https://racurs.ua/n134134-amerikanskiy-televeduschiy-pogib-pri-zapuske-samodelnoy-parovoy-rakety-video.html

Ракурс

Майк Хьюз, известный американский телеведущий с Discovery Channel, погиб при запуске самодельной паровой ракеты.

Он участвовал в съемках серии для нового сериала Science Channel под названием «Самодельные космонавты», сообщает телеканал CNN.

Сейчас тело Хьюза официально не идентифицировали, однако его объявили мертвым после того, как ракета потерпела аварию в пустыне во время запуска. Других пострадавших в результате падения ракеты не было, соответствующие службы устанавливают обстоятельства инцидента.

Ракета должна была поднять Хьюза на высоту около 1,5 км. В конце концов он планировал разработать ракету, которая запустит его на высоту 100 км — места, где, как считается, расположена граница земной атмосферы и космоса.

Хьюз был известен как своими самодельными ракетами, так и верой в то, что Земля на самом деле плоская.

Именно желание доказать, что наша планета не является шаром, вдохновило его начать создавать собственные ракеты.

Напомним, в конце января в авиакатастрофе над Лос-Анджелесом погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант. Он летел в частном вертолете, в котором также было еще трое пассажиров.