Американский телеведущий погиб при запуске самодельной паровой ракеты (ВИДЕО)https://racurs.ua/n134134-amerikanskiy-televeduschiy-pogib-pri-zapuske-samodelnoy-parovoy-rakety-video.htmlРакурс
Майк Хьюз, известный американский телеведущий с Discovery Channel, погиб при запуске самодельной паровой ракеты.
Он участвовал в съемках серии для нового сериала Science Channel под названием «Самодельные космонавты», сообщает телеканал CNN.
Сейчас тело Хьюза официально не идентифицировали, однако его объявили мертвым после того, как ракета потерпела аварию в пустыне во время запуска. Других пострадавших в результате падения ракеты не было, соответствующие службы устанавливают обстоятельства инцидента.
Ракета должна была поднять Хьюза на высоту около 1,5 км. В конце концов он планировал разработать ракету, которая запустит его на высоту 100 км — места, где, как считается, расположена граница земной атмосферы и космоса.
Хьюз был известен как своими самодельными ракетами, так и верой в то, что Земля на самом деле плоская.
Именно желание доказать, что наша планета не является шаром, вдохновило его начать создавать собственные ракеты.
Напомним, в конце января в авиакатастрофе над Лос-Анджелесом погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант. Он летел в частном вертолете, в котором также было еще трое пассажиров.