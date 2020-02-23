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Во время парада, фото: «Крым.Реалии»

Детский военный парад оккупанты устроили в Крыму (ФОТО)

23 фев 2020, 10:34
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Во временно оккупированном крымском городе Ялта состоялся детский военный парад.

Оккупанты устроили его в честь российского Дня защитника Отечества, который в стране-агрессоре отмечается 23 февраля, сообщает издание «Крым.Реалии».

В параде приняли участие школьники, учащиеся кадетских классов, члены российского военно-патриотического движения «Юнармия» и «Школы юных моряков».

Дети прошли маршем по набережной города к главной сцене. Там их поздравили с праздником и угостили кашей из полевой кухни, установленной сотрудниками местной спасательной службы.

Отмечается, что простым зрителям каши не давали.

Во время парада, фото: «Крым.Реалии»

Во время парада, фото: «Крым.Реалии»

Напомним, в конце декабря 2019 года оккупанты устроили для детей во временно оккупированном Севастополе «военно-тактическую игру», участники которого стреляли из пневматической винтовки, бросали гранаты и обустроили полевой лагерь.


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