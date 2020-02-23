Эпидемия коронавируса: в Китае за шесть дней построили завод по производству масок и массово применяют традиционную медицину

Коронавирус привел к значительному росту спроса на медицинские маски

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В столице Китая Пекине за шесть дней построили завод по изготовлению медицинских масок, спрос на которые значительно вырос в связи со вспышкой нового коронавируса.

Ожидается, что после введения в эксплуатацию он будет производить 250 тыс. масок в день. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Площадь завода составляет 1 тыс. 70 кв. м. Отмечается, что обычно для реализации такого проекта строителям нужен целый месяц.

Также, чтобы противостоять коронавирусу, в Китае массово прибегают к применению практик традиционной медицины, в частности, таких как лечебные травы. В целом такие методики были применены для лечения более 60 тыс. пациентов с пневмонией, спровоцированной коронавирусом нового типа (COVID-19).

Китайские чиновники отмечают, что традиционная медицина показала положительные результаты в сдерживании прогрессирования легкой стадии заболевания в тяжелую, и была включена в государственный план по диагностике и лечению COVID-19.

Напомним, власти Италии ввели ограничения на передвижение для тех регионов на севере страны, где недавно были обнаружены многочисленные случаи инфицирования новым коронавирусом. В Италии уже выявлено 79 случаев этого заболевания, двое пожилых людей умерли.